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В следующем году в Армении будет реализована программа туристических инфраструктур


Арабские  страны  весьма  заинтересованы в  проведении новогодних праздников  в  Армении.

Какпередает Арменпресс, об этом в  беседе  с  журналистами сказала глава Госкомтуризма  РА  Рипсиме  Григорян.

По ее  словам, в  преддверии праздников, по данным  областных отелей, уже  есть 100-процентные подтверждения бронирования  номеров  в  Джермуке, Цахкадзоре, Дилижане и Енокаване. 

«В ценовом плане мы  ничем не  уступаем зарубежным странам. Мы  предлагаем оптимальное  соотношение «цена-качество. Государство также сыграет свою роль в  плане инфраструктур. У  нас есть альтернатива, которая приведет к  повышению качества, пересмотру  ценовой  политики.

Инвесторы – армяне, не только из Армении, но и из других стран, у  которых есть иностранные партнеры», - сказала она.

 

 

 

 

 




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