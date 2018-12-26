В следующем году в Армении будет реализована программа туристических инфраструктур

Арабские страны весьма заинтересованы в проведении новогодних праздников в Армении.

Какпередает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказала глава Госкомтуризма РА Рипсиме Григорян.

По ее словам, в преддверии праздников, по данным областных отелей, уже есть 100-процентные подтверждения бронирования номеров в Джермуке, Цахкадзоре, Дилижане и Енокаване.

«В ценовом плане мы ничем не уступаем зарубежным странам. Мы предлагаем оптимальное соотношение «цена-качество. Государство также сыграет свою роль в плане инфраструктур. У нас есть альтернатива, которая приведет к повышению качества, пересмотру ценовой политики.

Инвесторы – армяне, не только из Армении, но и из других стран, у которых есть иностранные партнеры», - сказала она.