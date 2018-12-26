Россия сделает все от нее зависящее для урегулирование карабахского конфликта— Мария Захарова

Россия сделает все от нее зависящее для урегулирование карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, так сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос, как она оценивает тенденции и возможности урегулирования карабахского конфликта в 2019 году.

"Мы не ставим временные рамки. Мы всегда выступали за скорейшее урегулирование и за все меры, которые направлены на скорейшее урегулирование этой проблемы. Говорить о конкретных сроках я не стану, отмечу только, что эта история длительная, а конфликт, к сожалению, затяжной.Но все, что будет зависеть от российской стороны и в качестве сопредседателя, и в своем национальном качестве, и в качестве страны, у которой с Азербайджаном и Арменией общее прошлое, общая история, все будет сделано", — сказала Мария Захарова.