Британцы принялись торговать своими подарками сразу после наступления Рождества

Британцы выставили на eBay непонравившиеся рождественские подарки через несколько часов после полуночи. На это обратило внимание издание The Sun, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Объявления появились в онлайн-магазине с описанием «Нежеланные подарки». Среди них, в частности, оказались слиперы французского люксового бренда Louboutin за 150 фунтов стерлингов, полосатые чулки за 2,5 фунта, красные резиновые сапоги — шесть фунтов и комплект из пяти CD-дисков с названием «CD о любви, нежных моментах и эмоциях».

Популярными «нежеланными подарками» также стали керамическая статуэтка осла, перчатки, как у вратаря команды «Арсенал», книги, музыкальные диски, небольшие сувениры и аксессуары.