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Кнессет Израиля лишил террористов права на досрочное освобождение


Израильский кнессет в окончательном чтении принял закон о борьбе с террором, в котором отменено право на досрочное освобождение лиц, осужденных за убийство или попытку убийства при осуществлении террористической деятельности, сообщается на сайте ведомства.

Закон будет применяться ретроактивным образом, в том числе и к лицам, ранее осужденным за террористическую деятельность, уточняется в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 




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