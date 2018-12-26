В 2019г. впервые в Армении состоится международная конференция туроператоров.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказала глава Госкомтуризма РА Рипсиме Григорян.

«После официального визита исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ливан была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества между двумя странами в сфере туризма. Конференция будет организована при согласии министра туризма Ливана Аветиса Китаняна», - отметилаглава Госкомтуризма.

Рипсиме Григорян добавила, что генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН также посетит Армению в начале 2019 года.

«В этом году в рамках кредитной программы Всемирного банка на сумму 55 миллионов долларов были проведены реставрационные работы ряда туристических инфраструктур. В данное время ведется строительство дорог - от Гарни до Симфонии камней, от монастыря Татев до Чертова моста, а также ряда центральных улиц в культурном заповеднике «Кумайри» в Гюмри», - сказала она.

Рипсиме Григорян подчеркнула, что в 2019 году будет продолжено строительство дороги к Хосровскому лесу, имеющему неоценимое значение для развития туризма. Значительное финансирование будет предоставлено для развития маркетинга в Армении.