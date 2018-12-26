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Впервые в Армении состоится международная конференция туроператоров


В 2019г. впервые  в  Армении состоится международная конференция  туроператоров.

Как передает Арменпресс, об этом в  беседе  с  журналистами сказала глава Госкомтуризма  РА  Рипсиме  Григорян.

«После официального визита исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ливан была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества между двумя странами в сфере туризма. Конференция будет организована при  согласии министра туризма Ливана Аветиса Китаняна», - отметилаглава Госкомтуризма.

Рипсиме  Григорян добавила, что генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН также посетит Армению в начале 2019 года.

«В этом году в рамках кредитной программы Всемирного банка на сумму 55 миллионов долларов были проведены реставрационные работы ряда туристических инфраструктур. В данное  время ведется строительство дорог - от Гарни до Симфонии камней,  от монастыря Татев до Чертова моста, а также ряда центральных улиц в культурном заповеднике «Кумайри» в Гюмри», - сказала она.

Рипсиме Григорян подчеркнула, что в 2019 году будет продолжено строительство дороги к  Хосровскому  лесу, имеющему  неоценимое  значение  для  развития  туризма. Значительное  финансирование будет предоставлено для  развития маркетинга в Армении.

 

 

 

 

 




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