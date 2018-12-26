Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-12-18

ЕРЕВАН, 26 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 декабря, курс доллара США сократился на 0.19 драмa и составил 483.81 драм. Курс евро сократился на 0.75 драмa и составил 550.77 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 6.98 драм. Курс британского фунта вырос на 1.70 драмa и составил 613.86 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 7.68 драмa и составила 19570.34 драм. Цена серебра сократилась на 0.09 драмa и составила 228.27 драм. Цена платины сократилась на 4.83 драмa и составила 12288.33 драм.