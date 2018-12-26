Азиатские индексы - 26-12-18

ТОКИО, 26 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.89% и составил 19327.06 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.12% и составил 1431.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.26% и составил 2498.29 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 25651.38 пункта.