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Известные европейские лоукостеры готовы войти на армянский рынок


Известные  европейские  лоукостеры (авиакомпании, предлагающие  дешевые а/билеты  и минимальные услуги – ред.)  готовы  войти на  армянский  рынок.

Как передает Арменпресс, об этом в  беседе  с  журналистами сказала глава Госкомтуризма  РА  Рипсиме  Григорян.

По ее словам, присутствие  на нашем рынке  лоукостеров  предполагает дешевые  билеты не только в Армению, но и из Армении в  Европу.

«В  рамках проекта  ЕС переговоры  уже  состоялись, а  результаты  увидим в  будущем году. В  данное  время уточняется маркетинговая политика.

Надо понять, насколько мы  в  состоянии увеличить наш  бюджет, чтобы  окончательно уточнить маркетинговую политику с  лоукостерами  для  обеспечения  их присутствия  на армянском рынке», - сказала Григорян.

 




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