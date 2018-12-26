Известные европейские лоукостеры готовы войти на армянский рынок

Известные европейские лоукостеры (авиакомпании, предлагающие дешевые а/билеты и минимальные услуги – ред.) готовы войти на армянский рынок.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказала глава Госкомтуризма РА Рипсиме Григорян.

По ее словам, присутствие на нашем рынке лоукостеров предполагает дешевые билеты не только в Армению, но и из Армении в Европу.

«В рамках проекта ЕС переговоры уже состоялись, а результаты увидим в будущем году. В данное время уточняется маркетинговая политика.

Надо понять, насколько мы в состоянии увеличить наш бюджет, чтобы окончательно уточнить маркетинговую политику с лоукостерами для обеспечения их присутствия на армянском рынке», - сказала Григорян.