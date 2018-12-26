Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко в среду официально объявил о прекращении действия военного положения в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня в 14:00 (15:00 мск) прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации в сфере безопасности", - сказал он, отметив, что пока не планирует продлевать его срок. Он пояснил свое решение не продлевать особый режим нежеланием ограничивать право граждан избирать и быть избранными. Порошенко гарантировал, что президентские выборы состоятся, как и было запланировано, 31 марта 2019 года.

Основным достижением военного положения президент назвал значительное повышение оборонных способностей страны. "Проведена огромная работа по передислокации войск, доукомплектации за счет резервов первой очереди, осуществлены поставки новых вооружений и модернизированной техники и вооружений", - отметил он.

Военное положение было введено 26 ноября на 30 дней в десяти областях страны. Поводом для введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны с применением оружия, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.