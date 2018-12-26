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В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Пашиняна


Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 27 декабря, обсудят в Москве ключевые темы двусторонней повестки дня и перспективы взаимодействия на евразийском пространстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать седьмого декабря в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

 

 




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