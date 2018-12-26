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27-го декабря кратковременно будет закрыта дорога Алаверди-граница Грузии


По сведениям, полученным от дорожных строителей, по положению на 13:00 26-го декабря на дороге М-6 Алаверди-граница Грузии на 1-м километре наблюдается угроза камнепада. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 27-го декабря кратковременно – с 15:00 до 17:00, дорога Алаверди-граница Грузии будет закрыта: здесь проведут взрывные работы, уборку завалов, после чего дорога вновь войдет в строй.


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