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В преддверии Нового года полиция Армении переходит к усиленному режиму несения службы


В преддверии Нового года полиция Армении переходит к усиленному режиму несения службы. Как передает «Арменпресс», в территориальных подразделениях полиции Армении уже созданы мобильные группы, которые будут следить за потенциально криминогенными объектами, например, пунктами обмена валюты, ломбардами, торговыми центрами с крупным денежным оборотом и пр.

Патрульная служба также перемещена ближе к подобным объектам. Служащие полиции проводят профилактические рейды по указанным местам.

Полиция напоминает сотрудникам аптек, что после 22-00 лекартсва следует отпускать из окошек, прочим вышеуказанным заведениям советуется не работать в позднее время, не находиться на рабочем месте в одиночку, проверять работу камер слежения, сигнализацию и пр.

Полиция призывает граждан к бдительности, подчеркнув, что забота о гражданах является их первостатейной задачей.


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