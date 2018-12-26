В преддверии Нового года полиция Армении переходит к усиленному режиму несения службы. Как передает «Арменпресс», в территориальных подразделениях полиции Армении уже созданы мобильные группы, которые будут следить за потенциально криминогенными объектами, например, пунктами обмена валюты, ломбардами, торговыми центрами с крупным денежным оборотом и пр.

Патрульная служба также перемещена ближе к подобным объектам. Служащие полиции проводят профилактические рейды по указанным местам.

Полиция напоминает сотрудникам аптек, что после 22-00 лекартсва следует отпускать из окошек, прочим вышеуказанным заведениям советуется не работать в позднее время, не находиться на рабочем месте в одиночку, проверять работу камер слежения, сигнализацию и пр.

Полиция призывает граждан к бдительности, подчеркнув, что забота о гражданах является их первостатейной задачей.