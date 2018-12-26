Число пострадавших при землетрясении на Сицилии возросло до 28

Число пострадавших в результате подземных толчков на востоке Сицилии возросло до 28 человек, сообщили местные власти.

Ранее сообщалось о 10 получивших легкие травмы.

Отмечается, что за медицинской помощью обратилось 28 человек, 10 из которых были доставлены в пункты скорой помощи на медицинских автомобилях. Большая часть из них получила легкие травмы, некоторые из них находились в состоянии шока и перенесли панические атаки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на среду в окрестностях проснувшегося ранее вулкана Этна близ Катании. Как сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), очаг подземных толчков залегал на глубине одного километра. По словам замсекретаря Совета министров Италии, сейсмические события могут быть напрямую связаны с вулканической активностью Этны.