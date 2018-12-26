СМИ: секретарь совета безопасности Ирана заявил о переговорах Тегерана с талибами

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в среду во время визита в Кабул сообщил о состоявшихся переговорах иранской стороны с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Об этом он сообщил во время встречи с афганской делегацией, возглавляемой советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. Это первый раз, когда о прямых контактах Тегерана с талибами заявил иранский политик такого уровня.

"Мы провели ряд консультаций и переговоров с движением "Талибан", проинформировав об этом афганское правительство. Такая практика будет продолжаться и в дальнейшем", - приводит агентство Tasnim слова Шамхани. Он также указал на то, что "текущий переговорный процесс между Исламской Республикой Иран и талибами ведется для того, чтобы помочь решению проблем безопасности в Афганистане",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Шамхани отметил "конструктивность соглашений, заключенных в ходе конференции по вопросам безопасности, которая проходила 7-8 декабря в Тегеране с участием представителей Афганистана, Китая, Ирана и России". "Создание механизмов для постоянного диалога и практического сотрудничества стран региона в вопросах безопасности может обеспечить стабильность и устойчивое развитие региональных государств", - подчеркнул он.