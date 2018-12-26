Сильный снегопад спровоцировал транспортный коллапс в пяти областях Украины

Снегопад, начавшийся во вторник, привел к затруднению движения автотранспорта в пяти областях Украины, спасатели оказывают помощь в буксировке транспортных средств. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"Из-за непогоды спасатели оказали помощь в буксировке более 650 транспортных средств, в которых находились около 1 тыс. 500 человек", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, особенно затруднено движение в Полтавской области. Пробка длиной 20 км образовалась на одном из участков М-03 Киев - Харьков - Довжанский в Полтавской области. Из-за снегопада увеличилось количество аварий на дорогах. По данным полиции, за последние сутки только в Киеве произошло более 100 ДТП,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сложные погодные условия также стали причиной отключения от электроснабжения порядка 500 населенных пунктов в десяти областях: Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Луганской, Харьковской, Черкасской, Сумской, Донецкой, Черниговской и Николаевской.

По данным Укргидрометцентра, до конца недели на большей части территории Украины ожидаются метели, сильные порывы ветра, на дорогах - гололедица.