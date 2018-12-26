В Батуми зажглись огни на главной новогодней елке города
В Батуми состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке курортного города. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры этого праздничного события,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
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