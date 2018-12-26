В Китае ожидают рождения первого клонированного котенка в марте 2019 года

Китайская компания Sinogene к марту 2019 года планирует воспроизвести на свет первого в Китае клонированного котенка. Как сообщила газета Global Times, цель данного проекта - наладить эффективный процесс массового воспроизводства кошек в искусственных условиях.

Для создания котенка будут использоваться те же технологии, что и при клонировании овечки Долли. "Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР, - приводит издание слова Чжао Цзяньпина, заместителя главного управляющего данной коммерческой организации, занимающейся разработкой биотехнологий. - Даже несмотря на то, что клонов нельзя считать абсолютным аналогом животных, рожденных естественным образом, искусственно выведенные котята будут пользоваться не меньшей привязанностью своих владельцев",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он подчеркнул, что с виду клоны будут в точности воспроизводить оригинал животного, с которого была создана копия. Единственным различием можно считать отсутствие той же памяти и привычек. Помимо кошек компания уже занимается клонированием щенков, каждый из которых обойдется покупателю примерно в 380 тыс. юаней (порядка $55 тыс.).

Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 млн владельцев домашних животных, которые владеют 91 млн котов и собак. В крупных мегаполисах КНР, где в силу целого ряда факторов многие предпочитают завести питомца вместо рождения ребенка, бизнес по разведению клонов оказывается особенно прибыльным. Только за январь-август масштабы рынка по продаже кошек и собак превысили отметку в 170 млрд юаней ($24 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 27%.