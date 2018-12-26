Глава МИД ФРГ выступил против размещения в Европе американских ракет средней дальности

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против размещения в Европе американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Европа ни в коем случае не должна превращаться в площадку дискуссий о наращивании вооружений, - сказал министр в опубликованном в среду интервью агентству DPA. - Размещение новых ракет средней дальности в Германии натолкнулось бы на большое недовольство",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наращивание ядерных вооружений было бы совершенно ошибочным ответом", - подчеркнул Маас, комментируя обвинения против России в нарушении ДРСМД. "Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня", - считает он.