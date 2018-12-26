Любой, кто попытается с помощью насилия или оружия решить какой-либо вопрос, получит серьезнейший ответный удар: Никол Пашинян

В Армении в 2018 году был зафиксирован рекордно низкий уровень убийств за период с 1990 года. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Он считает это важным показателем.

"Важно также отметить, что любой, кто попытается с помощью насилия или оружия решить какой-либо экономический, политический, групповой вопрос, получит серьезнейший ответный удар и понесет строжайшую ответственность",— написал он.