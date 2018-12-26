В Индонезии свыше 17 тыс. человек эвакуированы из пострадавших от цунами районов

Индонезийские власти были вынуждены эвакуировать более 17 тыс. человек из районов, пострадавших от цунами, вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау 22 декабря. Об этом на пресс-конференции в Джакарте в среду сообщил официальный представитель индонезийского агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо.

"В места постоянного проживания они вернутся только после ликвидации последствий трагедии, восстановления своих домов и инфраструктуры, разрушенных цунами", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Между тем, в Зондском проливе - зоне, пострадавшей от цунами - сохраняются сложные погодные условия. По данным метеорологического агентства Индонезии, они могут вызвать очередную сейсмическую активность в этом районе и привести к новому извержению вулкана Анак-Кракатау,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Цунами, вызванное активностью вулкана Анак-Кракатау, обрушилось на берега островов Ява и Суматра в районе Зондского пролива 22 декабря. По последним подтвержденным данным, число погибших в результате катаклизма составляет 429, более 1,4 тыс. человек обратились за медицинской помощью. Еще 153 человека числятся пропавшими без вести.