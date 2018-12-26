Адвокаты Кочаряна опротестовали избранную в его отношении меру пресечения

Адвокаты Кочаряна опротестовали меру пресечения в виде ареста, избранную в его отношении решением Апелляционного суда от 7-го декабря, обратившись в Кассационный суд Армении.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь назаявление, распространенное группой адвокатов Кочаряна, их жалоба состоит из 107 страниц. В частности, в жалобе адвокаты выразили готовность внести залог под освобождение Кочряна из-под стражи.

Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В ночь на 28 июля ереванский суд общей юрисдикции принял решение арестовать Кочаряна на два месяца по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в связи с массовыми беспорядками после президентских выборов.В качестве обвиняемого фигурируют также Юрий Хачатуров (бывший начальник Ереванского гарнизона, до недавних пор - генсек ОДКБ), который был отпущен под залог в 5 млн. драмов, и экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который в данный момент объявлен в розыск.13 августа Апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна, обжаловавших его арест, с учетом неприкосновенности бывшего президента. Кочарян был отпущен на свободу из зала суда.21 августа Кассационный суд Армении получил жалобу Генпрокуратуры на решение Апелляционного суда об отмене ареста Кочаряна и 15 ноября частично удовлетворил ее, направив дело на доследование.Апелляционный суд 27 ноября начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об отмене решения Кассационного суда об освобождении Кочаряна. 7 декабря по итогам заседания Апелляционного суда Кочарян был вновь арестован.