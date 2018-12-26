В Тбилиси посадят тысячи новых деревьев

В Тбилиси планируется массовое насаждение новых деревьев, заявила заместитель мэра столицы Майя Битадзе.

Это решение было принято после того, как мэрия приняла решение вырубить в столице десятки тысяч сосен, зараженных неизлечимым заболеванием. В последнее время невооруженным глазом заметно, что в парках и других зеленых зонах столицы сосны сменили цвет с зеленого на коричневый.

"В будущем году мы посадим 24 тысячи деревьев, это будут большие деревья в урбанистической части города, и сравнительно небольшие - на склонах Тбилиси", - сказала Битадзе.

Она также отметила, что мэрия приложит все усилия для спасения здоровых деревьев и улучшит методы фитосанитарной обработки.

Обновление зеленых насаждений уже началось на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси, где вместо зараженных деревьев посадили новые,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.



