248 педагогов прошли переподготовку по предмету «Здоровый образ жизни». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении. По данному случаю состоялось мероприятие, в котором приняли участие представители Минздрава, МОН, международных организаций.

О важности преподавания в школах предмета «Здоровый образ жизни» высказалась в своем приветствии замминистра здравоохранения Армении Лена Нанушян. По ее словам, важно прививать навыки здорового образа жизни с раннего детства, что станет залогом зашиты общественного здоровья.

Сотрудник регионального офиса ЮНЕСКО Тигран Епоян представил присутствующим международный опыт в данном вопросе.

Исследования ВОЗ показывают, что в 60% случаев преждевренной смерти причины обусловлены вредными привычками, приобретенными в детстве.

Преподавание в школах предмета «Здоровый образ жизни» было начато в 2008 году. В течение прошедшего времени выявились некоторые проблемы, что и стало основанием для усовершенствования методики преподавания в школах предмета «Здоровый образ жизни».

Была разработана и внедряется методичка по предмету, и 248 педагогов из 185 школ прошли переподготовку по предмету «Здоровый образ жизни». Для подростков создана платформа для получения ответов на интересующие их вопросы - www.teenslive.am , были сняты видеоклипы, способствующие усвоению знаний по предмету «Здоровый образ жизни».