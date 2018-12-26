В Пекине из-за взрыва в университетской лаборатории погибли три студента

Три студента погибли в результате взрыва, который произошёл во время проведения химического опыта в лаборатории Пекинского транспортного университета, говорится в сообщении пожарного управления Пекина.

Сообщение о происшествии поступило в пожарное отделение в 9.34 (4.34 мск). Взрыв произошел в восточной части кампуса, когда учащиеся проводили опыты в одной из лабораторий. На место происшествия было направлено восемь пожарных расчетов. В 10.20 (5.20 мск) пожарным удалось взять ситуацию под контроль,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что взрыв произошёл, когда студенты в лаборатории проводили опыты по очистке сточных вод. В результате ЧП погибли три студента, которые принимали участие в эксперименте.

В настоящее время создана рабочая группа, которая занимается выяснением обстоятельств происшествия.