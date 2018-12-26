Парламентарии не поддержали запрет на ношение чадры и никаба в Грузии

Комитет по правам человека парламента Грузии провалил инициативу депутата от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Эмзара Квициани о введение запрета в Грузии на ношение мусульманской одежды - чадры, никаба и бурки.

Квициани предлагал сделать административным правонарушением ношение чадры, никаба и бурки в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах, и штрафовать нарушительниц на 500 лари (более 190 долларов) в первом случае, и на 1,5 тысячи лари (более 570 долларов), если это произойдет повторно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Как заявила председатель комитета Софио Киладзе, в парламенте накопилось много инициатив по вопросам религии и для их решения будет создана рабочая группа, которая обсудит все предложения, в том числе и инициативу Квициани.

"Сейчас инициатива не будет вынесена на голосование", - подчеркнула она.