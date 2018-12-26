На Сицилии при землетрясении пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате землетрясения близ города Катания на Сицилии в ночь на среду, повреждены несколько домов, сообщает местное издание La Sicilia.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 15 километрах к востоку от сицилийского порта Катания в 3.19 по местному времени (5.19 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Как сообщает издание, в результате землетрясения легкие травмы получили четыре человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты Repubblica, в наибольшей степени землетрясение затронуло округ Катании Флери. В округе Санта-Венерина осыпалась штукатурка главной церкви Санта-Мария дель Кармело. Разрушения зафиксированы также в коммуне Дзафферана-Этнеа.

По данным издания, движение по автотрассе А18 Катания-Мессина перекрыто из соображений безопасности.

Ранее специалисты сицилийского центра Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна. Сейсмологи зарегистрировали более 150 подземных толчков различной силы в зоне знаменитого вулкана, расположенного на восточном побережье итальянского острова Сицилия близ города Катания.