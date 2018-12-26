В странах ЕАЭС становится обязательной Маркировка продуктов с ГМО

Продукты с содержанием генно-модифицированных организмов (ГМО), начиная с 26 декабря, должны маркироваться специальным знаком. Об этом говорится в техрегламенте «Пищевая продукция в части ее маркировки». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЕАЭК. Инициатором выступил Роспотребнадзор.

Согласно требованиям документа, знак наносится на упаковку, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%. Надпись «ГМО» должна находиться рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и соответствовать по форме и размеру этому знаку. Переходной период для адаптации бизнеса к новым правилам составляет полтора года. В течение этого времени допускаются производство и выпуск в обращение на территории ЕАЭС продуктов, полученных с применением ГМО, в соответствии с прежними требованиями в части маркировки.