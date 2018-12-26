Япония официально объявила о выходе из комиссии по промыслу китов

Правительство Японии официально объявило в среду о выходе из Международной комиссии по промыслу китов, чтобы возобновить их коммерческую добычу уже в июле будущего года. Об этом объявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наша страна в рамках комиссии искренне участвовала в диалоге по поводу промысла китов более 30 лет, - сказал он. - Имеются вполне подтвержденные научные данные о достаточном количестве китов. Однако некоторые страны игнорируют их и не демонстрируют готовности к сближению позиций. Поэтому мы решили выйти из комиссии, но будем оказывать содействие международным усилиям по контролю за морскими ресурсами".