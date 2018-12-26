Число погибших в ДТП с автобусом в Иране выросло до десяти

Число погибших в результате аварии с автобусом, перевозившим студентов, в столице Ирана увеличилось до 10, госпитализированы 26 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП стали 7 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла на территории Научно-исследовательского отделения Исламского университета Азад в Тегеране. По данным агентства, в результате ДТП автобус врезался в бетонную стену и перевернулся.

По данным СМИ, незадолго до аварии у водителя мог произойти приступ стенокардии. Официально эта версия пока не подтверждается. Продолжается расследование инцидента.