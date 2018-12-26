Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

В Сирию за сутки вернулись 2000 беженцев


Две тысячи сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в среду.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2000 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 1134 человек (женщин – 340, детей – 579), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 866 человек (женщин – 260, детей – 442)", - говорится в сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 76 тысяч 948 человек.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации