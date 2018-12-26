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20 военнослужащих получили служебные квартиры в городе Агарак: Давид Тоноян принял участие в церемонии вручения ключей


И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян 26 декабря принял участие в церемонии открытия жилого дома, сданного в эксплуатацию в городе Агарак. Как передает «Арменпресс», об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«20 военнослужащих получили служебные квартиры. Всех поздравляем и желаем такой же возможности всем военнослужащим», - отметил Оваанисян, опубликовав также фотографии с церемонии.


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