Агентство по интеллектуальной собственности подводит итоги года

Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве экономического развития и инвестициям Армении подводит итоги года. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал начальник Агентства по интеллектуальной собственности Ерем Чахоян.

По его словам, за год в Агентство по интеллектуальной собственности поступило 1159 обращений, из них 149 – по передаче прав на товарный знак, 759 – по увеличению сроков лицензий на товарный знак, 251 - по увеличению сроков лицензий на патентные права и пр.

За отчетный период в Агентство по интеллектуальной собственности поступило 2096 заявок на приобретение прав на товарный знак, из коих 2030 прошли предварительную экспертизу, в 98 случаях в обращении было отказано, было зарегистрировано 1395 товарных знаков.

Подводя итоги года, начальник Агентства по интеллектуальной собственности Ерем Чахоян сказал, что за отчетный период в оборот поступили новые законы об изобретениях, о промышленном дизайне, об авторских правах.

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