Каток на Лебедином озере уже открыт

Питомцы Ереванской школы фигурного катания открыли 14-й сезон на катке на Лебедином озере в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Каток на Лебедином озере будет работать сежедневно, с 11:00 до 22:00, с 15:30-18:00 – технический перерыв.

Стоимость часа катания на собственных коньках - 500 драмов, с прокатом коньков -1000 драмов. новичкам помогут опытные конькобежцы.

Каток на Лебедином озере будет действовать до 1-го марта 2019 года.