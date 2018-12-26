Каток на Лебедином озере уже открыт
Питомцы Ереванской школы фигурного катания открыли 14-й сезон на катке на Лебедином озере в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Каток на Лебедином озере будет работать сежедневно, с 11:00 до 22:00, с 15:30-18:00 – технический перерыв.
Стоимость часа катания на собственных коньках - 500 драмов, с прокатом коньков -1000 драмов. новичкам помогут опытные конькобежцы.Каток на Лебедином озере будет действовать до 1-го марта 2019 года.
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