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Президент Франции выступил с обращением к военнослужащим страны


Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил со словами поддержки в адрес французских военнослужащих и призвал всех граждан страны благодарить их за мирно проведенный праздник Рождества. Соответствующее видеообращение было показано в эфире телеканала France 2 в ночь на среду.

"Спасибо вам за эту жертву, за самоотверженность, вместе со мной вас благодарит вся нация", - подчеркнул Макрон. Отдельно он принес соболезнования всем тем, чьи родственники погибли во время выполнения служебных обязанностей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Надеюсь, вы проведете прекрасный праздник Нового года в кругу семьи и близких, - обратился президент к гражданам страны. - Если вы просыпаетесь [на Рождество] в условиях мира и свободы, это именно потому, что в этот момент они [военные] сражаются, чтобы гарантировать безопасность для вас и ваших друзей".

 

 




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