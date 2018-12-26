Как сообщили Министерству транспорта, связи и информационных технологий Армении из посольства Армении в Грузии, по положению на 10:00 26-го декабря дорогаГудаури-Коби, ведущая к Верхнему Ларсу, закрыта по погодным условиям для тяжелого транспорта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, Дорога Степанцминда-Ларс открыта для легкового транспорта.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении( www.mtcit.am , а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.