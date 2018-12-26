В Пекине прогремел взрыв в университетской лаборатории

Взрыв произошел во время опытов в лаборатории Пекинского транспортного университета, возник пожар, сообщений о пострадавших пока нет, говорится в заявлении пожарного управления китайской столицы.

Сообщение о происшествии поступило в пожарное отделение в 9.34 (4.34 мск), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в восточной части кампуса, когда учащиеся проводили опыты в одной из лабораторий. На фотографиях в социальных сетях видно, что от здания поднимается столб плотного дыма. Пожарные пытаются справиться с ситуацией.