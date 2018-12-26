СМИ: сирийские ПВО сбили восемь ракет при отражении атаки на пригороды Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сумели отразить в ночь со вторника на среду ракетную атаку на ю

жные и западные окрестности Дамаска, поразив восемь израильских ракет. Об этом сообщил новостной портал An Nashra. По его сведениям, противник использовал также во время атаки на пригороды сирийской столицы беспилотники.

Как передал правительственный телеканал Syria, агрессивное нападение на Сирию последовало из воздушного пространства Ливана. Сирийским зенитчикам удалось отразить несколько атак противника, которые следовали одна за другой, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По сведениям телеканала Al-Hadath, удары были нанесены израильскими ВВС по военным объектам и складам шиитской милиции "Хезболлах" и Корпуса "стражей исламской революции", которые сражаются на стороне сирийской армии. Как минимум три объекта были уничтожены в пригородах столицы Эль-Кисва и Димас, утверждает Al-Hadath.

По данным агентства SANA, по меньшей мере трое сирийских военнослужащих получили ранения при ракетном обстреле западной части Дамаска. По данным портала An Nashra, на израильской территории упало несколько ракет.