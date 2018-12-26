Время в Ереване: 11:07:36,   26 Декабрь

К юго-востоку от села Ашоцк зарегистрировано землетрясение силою в 2,7 магнитуд


Армянская сейсмослужба зафиксировала землетрясение на территории республики. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

"26 декабря текущего года в 00.09 по местному времени (по Гринвичу - 25 декабря в 20.09) со стороны сейсмологической сетеи МЧС Армении зарегистрировано землетрясение в 10 км к юго-востоку от села Ашоцк Ширакской области, - сообщили в ведомстве. 

 Сила подземного толчка в эпицентре составила 3-4 балла, магнитуда 2,7. "Землетрясение ощущалось в селах Ашоцк и Бавра", - говорится в сообщении.-


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации