Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го декабря, состоится заседание комиссии по обсуждению жалоб и обращений в ходе зимнего призыва.

В МИД Армении сегодня, 26-го декабря, состоится ежегодная церемония награждения премии за освещение трафикинга и борьбы против него.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция председателя Комитета по туризму Рипсиме Григорян и директора Фонда развития туризма Армении Ара Хзмаляна.

Сегодня, 26-го декабря, состоится презентация инициативы “Туризм вина в Армении”.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция тренера сборной Армении по дзюдо Армена Назаряна и чемпиона Европы Фердинанда Карапетяна.

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