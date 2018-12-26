Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события
Предстоящие новости:
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.
Сегодня, 26-го декабря, состоится заседание комиссии по обсуждению жалоб и обращений в ходе зимнего призыва.
В МИД Армении сегодня, 26-го декабря, состоится ежегодная церемония награждения премии за освещение трафикинга и борьбы против него.
Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция председателя Комитета по туризму Рипсиме Григорян и директора Фонда развития туризма Армении Ара Хзмаляна.
Сегодня, 26-го декабря, состоится презентация инициативы “Туризм вина в Армении”.
Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция тренера сборной Армении по дзюдо Армена Назаряна и чемпиона Европы Фердинанда Карапетяна.Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.