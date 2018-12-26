Европейские индексы - 25-12-18

МОСКВА, 26 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 10633.82 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4626.39 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 6685.99 пункта, а российский RTSI снизился на 2.00% и составил 1048.71 пункта.