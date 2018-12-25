Геворг Авагян освобожден от должности заместителя губернатора Вайоцдзорской области Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе премьер-министра.

И.о. премьер-министра Никол Пашинян подписал соответствующее решение.