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Геворг Авагян освобожден от должности заместителя губернатора Вайоцдзорской области


Геворг Авагян освобожден от должности заместителя губернатора Вайоцдзорской области Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе премьер-министра.

И.о. премьер-министра Никол Пашинян подписал соответствующее решение.




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