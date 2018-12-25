Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры. Беседа, которая проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов, продолжалась почти четыре часа, Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Переговоры стартовали в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран. С российской стороны в них приняли участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич. Сторону гостей помимо белорусского лидера представляли вице-премьеры Игорь Петришенко и Игорь Лященко, министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко.

Путин в самом начале встречи предложил многоступенчатый формат. "Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги [члены правительств] работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а вас я хочу потом еще отдельно пригласить на рабочий предновогодний обед", - обратился он к Лукашенко. После краткого обмена приветствиями беседа лидеров продолжилась за закрытыми дверями.

По завершении переговоров в составе делегаций Путин сделал небольшую паузу, чтобы позвонить 15-летнему Арслану Каипкулову - одному из тяжелобольных детей, чье желание в рамках волонтерского проекта "Мечтай со мной" он обещал исполнить. После этого глава российского государства продолжил беседу со своим белорусским коллегой в формате рабочего обеда.

Наиболее острым вопросом переговоров, по мнению наблюдателей, стала тема компенсации выпадающих доходов Минска от налогового маневра, проводимого Москвой. Российскую же сторону беспокоит вопрос периодических нарушений Белоруссией таможенного режима Союзного государства.