За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 41 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 24 и 25 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 41 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 10 случаев кражи личного имущества, 7 случаев мошенничества, 5 случаев причинения телесных повреждений, 3 случая уклонения от уплаты налоговпо 2 случая похищения человека, присвоеня или растраты, обнаружения наркотиков и побоев, по 1 случаю разбойного нападения, угона ТС, злоупотребления должностными полномочиями, нарушения избирательного права, подделки идентификационного номера ТС, нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, подделки документов и злостного неисполнения решения о срочном вмешательстве либо защитного решения.

Найдены 3 лиц, находящихся в розыске, еще трое явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи личного имущества и угона ТС, по 1 случаю грабежа и наезда, зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, найден 1 человек, пропавший без вести.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 23 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.