Пашинян считает главной задачей внешней политики повышение осведомленности о сути проблемы Нагорного Карабаха в международном сообществе

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает главной задачей внешней политики на предстоящий период повышение осведомленности о сути проблемы Нагорного Карабаха в международном сообществе. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на приеме министерства иностранных дел по случаю Нового года и Рождества.

“Думаю, нашей главной задачей на предстоящий период является повышение осведомленности о сути проблемы Нагорного Карабаха в международном сообществе, потому что, к сожалению, мы не всегда и не везде встречаем такое понимание. Это проблема, которая действительно имеет значение для нашей национальной безопасности. Мы должны быть убеждены, что международное сообщество воспринимает проблему Нагорного Карабаха именно так, как она есть по своей сути. К сожалению, сегодня мы не везде можем констатировать это, и нужно серьезно работать в этом направлении.