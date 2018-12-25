Никол Пашинян принял участие в приеме МИД по случаю Нового года и Рождества

Никол Пашинян принял участие в приеме министерства иностранных дел по случаю Нового года и Рождества.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял участие в организованном в министерстве иностранных дел приеме по случаю Нового года и Рождества. Исполняющий обязанности премьер-министра поздравил и пожелал всем сотрудникам центрального аппарата МИД Армении и дипломатических представительств Армении за рубежом с предстоящими праздниками.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в своем выступлении исполняющий обязанности премьер-министра, в частности, отметил:

“Уважаемый господин министр,

Уважаемые представители дипломатического корпуса,

Можно сказать, что зарегистрированные нашей страной в 2018 году внутриполитические успехи были зарегистрированы внутри страны, потому что, по сути, сейчас во всем мире происходит серьезное изменение имиджа Армении и изменения, которые начались в мае и достигли своего апогея в декабре 2018 года проведением внеочередных парламентских выборов, создает нам хорошую основу для достижения серьезных успехов в области внешней политики и дипломатии.

В этом году в Республике Армения были зарегистрированы две основные победы демократии. Первой была ненасильственная, бархатная народная революция, которая произошла в апреле-мае и зафиксировала победу воли народа, а второй - парламентские выборы, которые, по сути, были оценены международными наблюдателями как беспрецедентные в истории нашей страны и прошли в соответствии с демократическими стандартами.

Почему так важно говорить об этом именно в министерстве иностранных дел? Потому что в течение всего прошедшего времени МИД, наш дипломатический корпус были вынуждены давать разные объяснения в течение длительного времени после выборов, вносить различные корректировки, находить разные формулировки, чтобы негативных влияний на нашу страну или не было, или они были нейтрализованы. Следовательно, я надеюсь, что в результате этих выборов и процессов наш дипломатический корпус сэкономил достаточно энергии, и эта энергия будет в полной мере использована для достижения конечной цели, для подлинного достижения успеха во внешнеполитической сфере, а также концентрации внимания на внешнеполитическое обслуживание вопроса Арцаха, преобразование изменений имиджа Армении в конкретные дипломатические и экономические результаты.

Думаю, нашей главной задачей на предстоящий период является повышение осведомленности о сути проблемы Нагорного Карабаха в международном сообществе, потому что, к сожалению, мы не всегда и не везде встречаем такое понимание. Это проблема, которая действительно имеет значение для нашей национальной безопасности. Мы должны быть убеждены, что международное сообщество воспринимает проблему Нагорного Карабаха именно так, как она есть по своей сути. К сожалению, сегодня мы не везде можем констатировать это, и нужно серьезно работать в этом направлении.

Следующая проблема заключается в том, чтобы использовать новый имидж Армении для стимулирования инвестиционной активности в нашей стране, и, конечно, очень важна и велика роль нашего дипломатического корпуса.

Я надеюсь, что недавние события позволили нашим дипломатам не только сэкономить энергию, но и зарядили их новой энергией. 2019 год мы начинаем с новой страницы, неразрешенных вопросов больше не будет, будет новое правительство, которое в некоторой степени будет старым, то есть будет обеспечена преемственность, демократические реформы в Армении продолжатся. Не может быть никаких сомнений в том, что демократия - это действительно наша вера, наша система ценностей, и в Республике Армения не может быть отклонений от демократии.

В Армении верховенство закона, независимая судебная система и правительство должны вести внешнюю политику на основе легитимности как правительства, имеющего мандат народа и представляющего интересы народа и государства. Мы именно такое правительство, и мы будем продолжать оставаться таким, более того, в Республике Армения может существовать только такое правительство, которое способно и уполномочено представлять народ.

Я хочу поздравить всех нас с этим важным событием, поскольку получение мандата народа и владение этим мандатом дает каждому большую силу каждому из нас. Я надеюсь, что, как вы сегодня чувствуете силу народного мандата, в 2019 году люди почувствуют силу вашей активности, вашего профессионализма, навыков, и внутренние проявления внешней политики будут все более ощутимыми. Наконец, правительство Армении, все органы государственной власти, как внутри страны, так и за ее пределами, служат повышению уровня безопасности и благосостояния граждан Республики Армения, и нет никаких сомнений в том, что дипломаты Армении всегда были преданы этой идее. Я надеюсь, что настало время, чтобы мы свою службу этой идее подвели к все более и более великим и значительным победам.

Хочу поблагодарить вас за вашу дипломатическую службу и пожелать дальнейших успехов в этой службе. Надеемся, что доверие, которое наше правительство получило от народа, будет также передано нашим дипломатам, которые будут становиться все более и более уверенными на международной арене. С Новым годом и Рождеством!”

Во время приема Никол Пашинян за высокий уровень ответственности, надлежащее проведение и организацию 17-го саммита Франкофонии в Республике Армения наградил группу представителей дипломатического корпуса благодарственными грамотами премьер-министра Республики Армения.