Британская компания WYG согласилась провести новое исследование транспортной сети без дополнительной оплаты

Британская компания WYG приняла процесс реформирования транспортной сети Еревана и проведет исследование пассажиропотока, результаты которого станут известны не позднее февраля 2019 года. Как сообщает Арменпресс, мэр Еревана Айк Марутян отметил, что если новое исследование приведет к отклонению до 20 процентов по сравнению с предыдущим, то можно будет продолжить работу над проектом развития сети, если же отклонение составит более 20 процентов, по словам представителей WYG, необходимо разработать новую сеть, в противном случае основанные на неправильных данных реформы стоимостью в 200 миллионов долларов будут неверными и неэффективными.

«WYG согласилась провести новое исследование без какой-либо дополнительной оплаты, и то, что компания не ожидает дополнительных денег для этого нового исследования, лучше всего доказывает ее убежденность в том, что работа на основе старых данных может вызвать серьезные проблемы в первую очередь для нее. В данный момент и ранее WYG не предоставляла законченную транспортную сеть. Для того, чтобы сеть была готова, потребуется достаточно много времени», - сказал Марутян.

Британская консалтинговая компания WYG, которой еще в 2016 года была поручена разработка ереванской транспортной сеть за 850 тысяч долларов, в качестве отправной точки для своей работы взяла устаревшие данные о пассажиропотоках города. В результате предварительных исследований была внедрена только одна версия маршрутной сети.