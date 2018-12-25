В Грузии зафиксирован второй в текущем сезоне смертельный случай заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известным как "свиной грипп", сообщают во вторник грузинские СМИ.

По их информации, в Кутаиси скончалась 30-летняя беременная женщина, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

СМИ отмечают, что врачам удалось спасти ребенка, находившейся на 38-ой неделе беременности женщине было сделано кесарево сечение. Сообщается, что состояние новорожденного удовлетворительное,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Накануне стало известно, что на прошлой неделе в Батуми от "свиного гриппа" умерла 53-летняя женщина.

Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко в понедельник заявил журналистам, что число случаев заболевания вирусом гриппа в стране в последнее время увеличилось, однако пока угрозы эпидемии нет.