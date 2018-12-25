На новых 50-фунтовых банкнотах предложили изобразить Маргарет Тэтчер или Стивена Хокинга

Британцы предложили почти тысячу известных соотечественников в рамках конкурса Банка Англии на изображение для новых банкнот номиналом 50 фунтов стерлингов.

В списке из 992 человек фигурируют физик и космолог Стивен Хокинг, математики Ада Лавлейс и Алан Тьюринг, биофизик Розалинд Фрэнклин, а также химик Дороти Ходжкин и работавшая с ней Маргарет Тэтчер, которая впоследствии стала первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании.

В октябре Банк Англии подтвердил планы выпуска новых 50-фунтовых банкнот, которые станут последними в серии обновленных купюр, напечатанных на полимерном материале. Банк Англии намеревался почтить память британских ученых. В ходе конкурса принимались кандидатуры реально существовавших лиц, которые внесли значимый вклад в развитие науки и уже умерли,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Дальше отбором займется специальный комитет. Итоговое решение будет объявлено летом 2019 года.

Сейчас на купюрах номиналом 50 фунтов можно увидеть портреты отцов британской промышленной революции - англичанина Мэттью Болтона и шотландца Джеймса Уатта.

Ожидается, что 50-фунтовые банкноты нового поколения появятся в обращении уже после 2020 года, когда Банк Англии запустит новую 20-фунтовую купюру с портретом британского художника-мариниста Уильяма Тернера.