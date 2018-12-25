Веками мы являемся хорошими союзниками: Армен Саркисян об армяно-российских отношениях

Президент Армении Армен Саркисян считает, что Россия является естественным союзником Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом президент заявил в интервью индийскому телевидению WION (World Is One News).

Президент напомнил, что «исполняющий обязанности премьер-министра Армении объявил, что в нашей внешней политике не произойдет никаких изменений, что естественно».

«Россия является естественным союзником Армении. Это партнерство не началось десять лет назад или сто лет назад. Мы хорошие союзники на протяжении веков. Я думаю, что мы были, есть и будем стабильными и хорошими союзниками», - сказал Армен Саркисян.

Президент Саркисян также прокомментировал заявление Джона Болтона, в котором он отметил, что предлагают продавать американское оружие Армении. Президент Армении сказал, что это было просто предложение. «Завтра у нас могут быть и другие предложения. Я оставляю на решение правительства, какое оружие они хотят купить. Но реальность такова, что Армения является единственной страной, которая является и может стать мостом между Востоком и Западом. Мы являемся членом Евразийского экономического союза, у нас очень хорошие отношения с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном. Для нас это очень важный шаг вперед, потому что в конечном итоге, если вы посмотрите на местный армянский рынок и на экономику, 3,5 миллиона населения не являются привлекательным рынком», - сказал он.