Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-12-18

ЕРЕВАН, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 декабря, курс доллара США сократился на 0.02 драмa и составил 484.00 драм. Курс евро сократился на 0.02 драмa и составил 551.52 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.03 драм. Курс британского фунта сократился на 0.03 драмa и составил 612.16 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 0.81 драмa и составила 19578.02 драм. Цена серебра сократилась на 0.24 драмa и составила 228.36 драм. Цена платины сократилась на 0.51 драмa и составила 12293.16 драм.